تسريب صورة أطفال زينة فضح هوية والدهم الفنان الشهير.. لن تصدّق من يكون.. نسخة طبق الأصل منه!! - صورة

لم تكشف الفنانة زينة طوال الأعوام التسعة الماضية عن ملامح نجليها التوأم "عز الدين" و"زين الدين".

هذين الطفلين كانت قد أنجبتهما خلال زواجها من الفنان أحمد عز ، إلا أن صورة للطفلين تسربت.انتشرت أخيراً أول صورة لهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت تداولاً واسعاً من نشطاء على تلك المواقع

وفي الصورة ظهرا الطفلان وهما يرتديان ملابس كاجوال صيفية وبملامح شبيهة جداً بملامح والدتهما.

يُذكر أنه في تموز (يوليو) عام 2021 تعرضت الفنانة زينة لموقف محرج، وذلك أثناء تصويرها لقاء مع برنامج «ET بالعربي"، حيث حاول نجلاها "عز الدين" و"زين الدين" الظهور أمام كاميرات التصوير، وذلك خلال تواجدهما في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وسارعت زينة في الفيديو الذي تمّ تداوله حينذاك محاولةً إبعاد التوأم من أمام الكاميرات، لرغبتها في عدم إظهار ملامحهما أمام الشاشات، إذ قالت لهما: "ادخلوا على جوة كده على طول، متطلعوش برا خالص".