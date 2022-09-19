شاهد.. الفنانة نادين نسيب نجيم تصدم الجميع بصورها وشعرها زيرو !! ظهورها بهذه الحالة أبكت الملايين عليها ! ماذا جرى لها.!!(صورة)

صدمت الفنانة القديرة نادين نسيب نجيم جمهورها بعد تداول صورة لها وهي حليقة الرأس تماماً.

ولأن الفن رسالة، حملت نهاية مسلسل “خمسة ونص” رسائل عدة للمشاهدين، ولعلّ الأقوى بين كل هذه الرسائل هو ما قامت به الدكتورة بيان نجم الدين في المسلسل،

أي الممثلة نادين جيم،.وهي التي تلعب دور دكتورة أورام سرطانية، حيث عمدت في الحلقة الأخيرة الى حلق كامل شعرها دعمّا منها لمرضى السرطان وتضامنًا معهم.

وعلى الرغم من أن المشهد درامي بإمتياز، خاصة أن نادين لم تقّص شعرها فعلياً، إلا أنها استطاعت ان تقنع المشاهدين بعد ان تماهت مع الدور كي توصل الرسالة الإنسانيّة الهادفة من خلال تسليط الضوء على مرضى السرطان.

أيضاً تباهت نادين بحلق شعرها على “الزيرو” وخرجت سعيدة من مركز سرطان الاطفال، معلنة أن لا شيء تغيّر فيها ولا زالت هي نفسها.

وبالعودة الى الرسالة الإنسانيّة العظيمة والكبيرة، التي تحدثت عنها نادين أثناء خروجها من مركز سرطان الأطفال سانت جود في بيروت، حيث لفتت ان الثقة والأمل يحتاج لهما الإنسان كل يوم كي يتخطى أصعب الظروف حتى المرض،

وصحيح أن الجمال مهمّ والجميع يحب أن يكون في أجمل إطلالة ولكن في بعض الأحيان ينسى الإنسان أن الجمال ينبع من داخله عندما يتصالح مع نفسه ويتمسّك بحياته والإبتسامة لا تفارق وجهه.