هذا الفتى هو فنان شهير جداً.. شدّة وسامته أغاضت الفنانات وليس حسين فهمي.. لن تصدّق من يكون ؟!

انتشرت موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير.

وفي الصورة كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

إنه الفنان الراحل “عزت أبو عوف” ، الذي نشر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة له من مرحلة الطفولة، لإحياء ذِكراه، وبدا عزت في طفولته مختلف تمامًا عن شكله حينما كبر، فكان في غاية الوسامة، وهو في سن السادسة، وأعرب الجمهور عن إعجابه الشديد بالطريقة التى كان يصفف بها شعره.

يُذكر أن للفنان الراحل عزت أبو عوف إبنه شابه نجمة في مجال الإخراج، وهي مريم أبو عوف التى شاركت فى إخراج عدد من حلقات المسلسل الدرامى اﻹجتماعى (لحظات حرجة) فى عام 2007، وفى 2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيونى لها (هالة والمستخبي) بطولة النجمة ليلى علوى، والذى نالت عنه الإشادة من الجمهور و النقاد،

كما أخرجت «مريم» مسلسل (إمبراطورية مين) مع هند صبري، أما في السينما فكان أول عمل لها هو فيلم (بيبو وبشير). وكان آخر أعمال المخرجه مريم أبو عوف (مسلسل ليه لأ 2) بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، الذي يُعرض حاليًا وحقق إشادة جماهيرية كبيرة.

يُذكر عن الفنان عزت أبو عوف، أنه من مواليد محافظة القاهرة عام 1948 وتخرج في كلية طب جامعة الأزهر، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

لقبه زملائه بـ “البرنس” و”جنتل السينما” و”أخو البنات”، وأسس أبو عوف فرقته “4M” عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد عزت أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بإنضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها “جنون الديسكو”، و”الليلة الكبيرة”.

وعُرِفوا بأغاني انتشرت وقتها مثل “طرزان” و”ماما زمانها جاية”، و”شبان الأيام دي”.ثم في بداية التسعينات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم “آيس كريم في جليم” مع “عمرو دياب” و”حسين الإمام” و”سيمون”.

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.