هتندمي أنك معرفتيش الوصفة دي من زمان.. تعرفي على أقوى كريم سحري يقضي على اسمرار الوجه والجسم بنتيجة روعة سوف تدهشك.!! (تصبحين اكثر جاذبية)

تسعى معظم النساء للحصول على بشرة نضرة وجذابة ناصعة البياض بدون أي بقع أو اسمرار للتمتع بالجمال والجاذبية التي تحلم بها كل النساء، لذلك تبحث معظم النساء عن طرق طبيعية ووصفات فعالة للحصول على بشرة مثالية متألقة عن طريق استخدام مكونات طبيعية مفيدة ومغذية للبشرة بدون أي أثار جانبية مضرة لهذا نقدم لكم واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية السحرية بدون تكلفة باهظة الثمن وبأسهل طريقة عن طريق استخدام كريم ميبو المعروف.

مكونات خلطة ميبو والخميرة لتبييض الجسم والبشرة

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة التي لها تأثير سحري على تفتيح وتوحيد لون البشرة والجلد مما يعطي للبشرة تألق ولمعان ملحوظ والتخلص من البقع والتصبغات المتسببة بالضيق والإحراج للكثير من النساء، ويمكن تحضير وصفة كريم ميبو مع الخميرة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة نذكرها لكم كالتالي:

15 جرام من كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من السكر.

20 جرام من لبن بودرة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء.



طريقة تحضير كريم تبييض الوجه والجسم

يمكن تحضير الوصفة بكل سهولة للحصول على بشرة نضرة وجذابة ناصعة البياض بطريقة فعالة وسريعة من خلال الخطوات التالية:

نحضر وعاء عميق ونضع الماء والسكر ونمزجهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

نضع خليط السكر والماء على نار هادئة ثم نضيف لبن البودرة والخميرة مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.



نستمر في التقليب على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بإضافة كريم ميبو وزيت الخروع والليمون للخليط ونمزج جيداً ثم نحتفظ به في عبوة نظيفة في الثلاجة لمدة 7 ساعات.