مين هو الفنان الوحيد اللي تعملي معاه دويتو؟.. الفنانة ميادة الحناوي تختار مطرب بدون تردد.. لن تتوقعوا ابدا من هو.!!

استقبلت ميادة الحناوي هاني شاكر في منزلها بسعادة كبيرة، وجلسا واستعتادا ذكرياتهما مع كبار الموسيقيين في مصر بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، وحكى كل واحد منهما مواقف جمعته بالنجوم.



وتحدثت ميادة الحناوي في لقاء على هامش زيارة هاني شاكر لها وقالت: من وصفه بأمير الغناء العربي وصفه وصف رائع هو إنسان شفاف ومحب ومحترم.

وأضافت: "على الساحة الفنية لا يوجد غير هاني شاكر، صوته جميل وأخلاقه رائعة لا نراها في الفنانين الموجودين، أتمنى أن يكون في دويتو بيني وبينه نقدمه في مصر لأنه لا يوجد غير هاني شاكر الذي من الممكن أن أقدم أغنية معه".



وتابعت: زيارته تعني لي الكثير، مصر وسوريا بلدان يحبان بعضهما من أيام الوحدة وحاربنا سويا وتربطنا علاقة وطيدة وجميلة بين الشعبين.



وأكملت: أعشق مصر والمصريين ناس رائعين أحبوني من دون أن يروني لم يكن هناك فضائيات أحبوني من خلال شريط كاسيت وصورتي عليه.