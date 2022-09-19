صورة محرجة لنادية الجندي تتمنى أن تحذفها للأبد!! لن تصدق كيف ظهرت وماذا كانت تفعل!!

تصدرت النجمة القديرة نادية الجندي مؤشر البحث «التريند» بعد تداول صور محرجة لها تتمنى أن تحذف للأبد.

وتداول ناشطون صوراً لها من ظهور سابق لها في جنازة نهاد رمزي، وتظهر بملامحها الطبيعية دون تجميل، حيث كشفت الصورة عن تقدمها الكبير في السن وبشكل صادم.

وبدت التجاعيد الكثيرة على وجهها ورقبتها كما ظهر شعرها المجعد ليكشف بلوغها سن كبيرة حيث تبلغ 76 عام.

وحلت الجندي ضيفة على برنامج «مراحل» مع علي العلياني، المذاع عبر فضائية «sbc».

وخلال اللقاء كشفت نجمة الجماهير أنها لا تحب إجراء عمليات التجميل، ولا تخضع لها.

كما أكدت ضاحكة أنها الأجمل رداً على علي العلياني لها حول من تراها الأجمل بينها هي ومريم فخر الدين وزبيدة ثروت وشمس البارودي.

وقالت نادية الجندي إنها ضد عمليات التجميل التي تغير المراحل، وتابعت: «أحب أكون نادية الجندي، بس نادية الجندي جميلة، ملامح نادية الجندي اللي ناس عرفوها».