الفنان الذي صدم الجميع بمقدار الثروة الخيالية التي تركها ولم يتوقعها أحد.. ولهذا السبب جنت زوجته ومات كل ابنائه!!

جمع بين الرقي الأوروبي والشهامة المصرية، نشأت علاقة صداقة قوية بينه وبين العديد من زملائه في الوسط الفني، كما أنه تميز بالوفاء والإخلاص للجميع.

انه الفنان ستيفان روستي هو ممثل مصري من اشهر نجوم السينما المصرية، استيفان من اصول أوروبية "لام إيطالية و اب نمساوي"، عاش استيفان في رأس التين, اسكندرية، واتخرج في مدرسة رأس التين الثانوية, استيفان كان فنان متعدد المواهب من اول التمثيل للإخراج للتأليف و لحد المونتاج.

جمع الفنان الراحل استيفان روستي بين الشر والكوميديا في أغلب أدواره، حتى لقب باسم "الشرير الظريف"، رغم قوته والأدوار الشريرة التي كان يؤديه، إلا أنه كان شديد الطيبة والوفاء والإخلاص.

تزوج الفنان الشرير الظريف مرة واحدة، من فتاة إيطالية تدعى ماريانا عام 1936، ورزق منها بطفلين، الأول توفى بعد ولادته بأسبوع واحد، والثاني توفى بعد 3 سنوات، فتركت وفاة طفليه في داخلة حرجًا كبيرًا وأثر على حياته المهنية كثيرًا.

كما أن زوجته تعرضت لحالة من الانهيار وظلت لسنوات طويلة تعالج من مصحة إلى أخرى، ويظل معها طوال فترة مرضها، حتى مات وأصيبت هي بالجنون.

وعندما توفي الفنان استيفان روستي، لم يجدوا في ثروته سوى 7 جنيهات، وشيك بمبلغ 150 جنيهًا، كان من الدفعة الأخيرة من فيلمة "حكاية نص الليل"، ولذلك قررت نقابة المهن التمثيلية أن تتحمل نفقات سفر زوجته إلى عائلتها في نابولي، لأن لم يكن لها أحد في مصر يرعاها بعد رحيل زوجها.

وقد اشتهر "استيفان روستى"، بأنه صاحب الافيهات الشهيرة فى ذاكرة السينما المصرية والتي منها، "نشنت يافالح"، فى صحة المفاجآت، اشتغل ياحبيبى اشتغل، طب عن إذنك اتحزم وآجى، حد حايشك ياخويا ماترقص، وفيلم “سلامة” الذى اشتهر فيه بجملته التى قالها لأم كلثوم ”"أبوس القدم وأبدى الندم على غلطتي في حق الغنم"، وغيرها من الإفيهات التي تذكرنا بالفنان الجميل.

حيث كان استيفان روستى شرير السينما يعتز بسيارته ويهتم بها، وكان يتخلى عن ملابسه ليغسل سيارته التي كان يحبها للغاية و ظلّ محتفظًا بها حتى وفاته، ويُذكر أن تلك السيارة سُرقت من أمام المقهى الذي توفي فيه الشرير الجميل و ذلك بعد ساعات من وفاته و نقله إلى منزل.