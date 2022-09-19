كأنها شابة في العشرين.. الفنانة ميرفت أمين تفاجئ جمهورها بصورة جديدة وتحرق مواقع التواصل الاجتماعي.. لن تصدق أنها في الـ75 من العمر.!!

فاجأت الفنانة ميرفت أمين جمهورها في أحدث إطلالة لها بعد أزمة صورها في عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.



ونشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة جمعته مع الفنانة ميرفيت أمين وعلق أسفل الصورة قائلا أنا والقمر.

وارتدت ميرفت أمين قميضاً من اللون الأبيض وبنطلون من اللون البيج في الأسود واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

وبدت ميرفت أمين في الصورة وكأنها شابة في العشرين وفق تعليقات الجمهور الذين أشادوا بجمال وأناقة قطة السينما المصرية.



ويأتي ظهور الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد أيام من تعرضها للتنمر بسبب تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق.



وعرض المتنمرون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ميرفت أمين في العزاء إلى جانب صورتها عندما كانت شابة معلقين بسلبية على التجاعيد ومظاهر الشيخوخة البادية على ملامحها.