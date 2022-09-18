سألوا الفنان محمد رمضان عن سبب تغير لون بشرته من الأسمر الى الفاتح.. فصدمت اجابته الجميع.. لن تصدق السبب؟! –شاهد صورة

تعرض الفنان محمد رمضان في بداياته الفنية للعديد من السلوكيات العنصرية في التفرقة على أساس لون البشرة بل تتدخل البعض الى وصف أولاده والسخرية منهم وكأن هنالك بروتوكولا خاصا بالشكل الخارجي.



ليعلق الفنان في ذلك الوقت "أنا فخور بلوني ولون أبي وأولادي .. ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم ووالدهم من لونين مختلفين عن بعض".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور يجيب فيه الفنان عن سبب تفتيح بشرته بعد شهرته فأجاب انه من كثر شرب الماء ما شكل صدمة للجمهور الذي شكك بعضهم لخضوعه لجلسات تفتيح البشرة.



الجدير بالذكر ان اخر أغاني الفنان نخند رمضان "دوشه" تخطت بعد ثلاثة ايام من طرحها على يوتيوب المليونين وخمسماية الف مشاهدة على يوتيوب.