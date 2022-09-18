بدون رحمة ولا شفقة.. مدرس يجبر فتاة على معاشرته وتصويرها بالفيديو في احد السناتر..وعندما شاهد الاب لن تصدق ما فعله معه صادم لايتحملة راجل او ست.!!

شهدت مدينه طلخا خبر صادم ومحزن لجميع اهالي طلخا بعدما اكتشف الاب وجود مدرس التاريخ بممارسة الرذيلة مع ابنته الوحيده داخل سنتر وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل هذا الخبر اثأره ضجه كبيره للجمهور

من بشاعه المنظروانتشر الفيديو بطريقه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه واوضح الفيديو لقطات لقيام المدرس بالتحرش للطالبه

بعد الانتهاء من الدرس وقد راها احد الاصدقاء في وضع مخل مع المدرس وقام باخبار والدها ليقوم والدها بالتوجه الى السنتر والقيام بضرب المدرس وحصل مشاده كبيره داخل السنتر

ووتوجهت قوات الشرطه الى مكان الواقعه واحررت محضر في موقع الجريمه واعترف المدرس بقيامه بالتحرش بالطالبه بعد انتهاء الدرس الخروج جميع الطلاب من السنتر وقد اعترف لم تكن المره الاولى بل ترددت اليه الطالبه في عده مرات واحتمال تكون حامل.