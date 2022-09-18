صراخها الهستيري افزع الجيران.. في ليلة الدخلة بعدما شاهدته مباشرة عروسة تقوم بقتل زوجها في غرفة النوم.. والسبب لا يتوقعة عقل ولا يتحمله بشر.!!

نشبت مشاجره حاده بين عروسه وعريسها في ليله زفافهما وكرم المنتظر انها تكون اجمل ليله من ليالي العمر حيث اجتماعهما مع بعضهم البعض ولكن معرفته العروسه بعد دخولها على زوجها في غرفه نومها وفي ليله دخلتها كان صادما لها.

ففي محافظه الشرقيه حدثت حادثه تشيبوا لها الراس بعد ان قامت عروسه بقتل زوجها بعده طعنات مما ادى الى مختلف في الحال العروسه تدعى ندى في احدى قرى محافظه الشرقيه قامت هذه العروسه بضرب زوجها مماادى الى مقتله.

وادي الى سجنها بعد ان كانت تعمل حياه سعيده مع زوجها بعد ان عرفت ان زوجها متهم في قضيه اغتصاب ورفض خروجها من منزلها في ليله فرحها مما قامت مشاجره بالكلام والصراخ ثم انتهت بمقتل العريس بعد ان سددت الفتاه عند الطعنات له بقطع من الزجاج في صدره اما ادى الى وقوعه قتيلا في الحال.

ووفقا لتقرير النيابه العامه لقد قررت المحكمه حاله المتهمه صاحبه ال 25 عاما الى محكمه الجنايات بتاخذ القضيه مسيرها وقد انتقلت النيابه العامه الى منزل التي وقعت في هذه الحديثه عند سؤال الجيران قالوا بان هناك مشاجره

نشبت بين زوج وزوجته في ليله زفافهما مما اسفر عن وقوع هذه الجريمه وتم القبض على هذه الفتاه واعترفت بانها قامت بقتل زوجها واحاله قضيتها الى محكمه الجنايات



