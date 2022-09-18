(ايقونة الرقة والجمال) نانسي عجرم خدعتنا جميعاً طوال السنين الماضية.. صورة صادمة لها بدون الباروكة!! لن تصدق كيف تغيّر شكلها.!!

قد نعتقد في كثير من الأحيان أن شعر النجمات الذي يبدو في المقابلات وفي أعمالهن الفنية طبيعي، لكن ما يغفله البعض أن معظم النجمات يستعن بالباروكات بمختلف أشكالها وأنواعها كالباروكة الكاملة أو باروكة وصلات الشعر أو كما نطلق عليها Hair extension لكي يبدون بأبهى طلة.



بعض النجمات العربيات تجرأن بالظهور علنا بدون استخدام وصلات الشعر، ومن بينهن الفراشة نانسي عجرم التي أطلت في إحدى المرات، واثناء ممارستها للرياضة بدون وصلة الشعر.

وصدمت جمهورها بشعرها الخفيف، أيضا تطل النجمة اللبنانية اليسا بين فترة وأخرى بدون استخدام وصلة الشعر، كنوع من منح شعرها بعض الراحة من استخدام الوصلات التي تضر الشعر كثيرا.



نجوى كرم لم تخجل في إحدى حلقات Arabs Got talent من التصريح عن عدد الشعر في رأسها مع الاكستنشن أو بدونها في ردها على المتسابق الأردني المشارك حينذاك في البرنامج.



معظم النجمات اليوم، وحتى السيدات يلجأن لاستخدام وصلات الشعر لمنح شعرهن مظهرا كثيفا، ولعمل تسريحات شعر منوعة، لكن في المقابل توجد العديد من النجمات في العالم العربي لا يستخدمن وصلات الشعر، ويفضلن الظهور بشعرهن الطبيعي مثل النجمة: شيرين عبد الوهاب.