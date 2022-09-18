دموعه ابكت الحجر.. إيهاب توفيق انفعل على منى الشاذلي وترك الأستوديو بسبب حديثها عن أولاده.. هذا ما قالته( وأحرقت قلبة)

الفنان إيهاب توفيق تعيش أسرته بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتواجد زوجته وأبنائه الثلاثة هناك وتأتي الأسرة بزيارات قليلة إلى مصر,



واستضافت الإعلامية المصرية مُنى الشاذلي، في وقت سايق، الفنّان إيهاب توفيق في حلقة فاضت بالمشاعر والبكاء، حيث تطرّق الحديث مع الفنّان إيهاب توفيق حول علاقته بوالدته ووالده، كما تطرّقت لعلاقة إيهاب توفيق مع أولاده.

وعندما سألت منى الشاذلي إيهاب توفيق عن أولاده تأثّر بشدة، حيث سألته عن علاقته بأولاده وهل هو أب حازم أم حنون، ليجيب عليها أنّه يتعامل معهم بكل لطف، وخصوصاً أنّ وضعهم الصحي غير ملائم، فهم يتلقون العلاج في أميركا منذ 3 سنوات؛ لتنهمر دموعه بشكل مفاجئ. وحاولت منى الشاذلي تلطيف الأجوا.



ومازحته قائلة: «كنت قلتلي ماسألش عليهم». فأجابها: "أنا هاروح.. سلام عليكم"، ويتحرّك قائماً بالفعل، إلا أنّ منى الشاذلي تشبّثت به ليظلّ معها بالاستديو.

ويربط الفنان المصري بعلاقة قوية بأبنائه حيث عبر عن هذه العلاقة من خلال أكثر من لقاء، كما أنه بكى بعد أن تحدثت منى الشاذلي عن أبنائه وكشفت مرض أبنائه الثلاثة الذي أكد أنهم يتواجدون في الولايات المتحدة بشكل مستمر من أجل العلاج.



الفنان المصري رغم انشغاله المستمر في أعماله الفنية يحرص على زيارة زوجته وأبنائه والذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاجتماع معهم.

الفنان إيهاب توفيق تعيش أسرته بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتواجد زوجته وأبنائه الثلاثة هناك وتأتي الأسرة بزيارات قليلة إلى مصر,



واستضافت الإعلامية المصرية مُنى الشاذلي، في وقت سايق، الفنّان إيهاب توفيق في حلقة فاضت بالمشاعر والبكاء، حيث تطرّق الحديث مع الفنّان إيهاب توفيق حول علاقته بوالدته ووالده، كما تطرّقت لعلاقة إيهاب توفيق مع أولاده.

وعندما سألت منى الشاذلي إيهاب توفيق عن أولاده تأثّر بشدة، حيث سألته عن علاقته بأولاده وهل هو أب حازم أم حنون، ليجيب عليها أنّه يتعامل معهم بكل لطف، وخصوصاً أنّ وضعهم الصحي غير ملائم، فهم يتلقون العلاج في أميركا منذ 3 سنوات؛ لتنهمر دموعه بشكل مفاجئ. وحاولت منى الشاذلي تلطيف الأجوا.



ومازحته قائلة: «كنت قلتلي ماسألش عليهم». فأجابها: "أنا هاروح.. سلام عليكم"، ويتحرّك قائماً بالفعل، إلا أنّ منى الشاذلي تشبّثت به ليظلّ معها بالاستديو.

ويربط الفنان المصري بعلاقة قوية بأبنائه حيث عبر عن هذه العلاقة من خلال أكثر من لقاء، كما أنه بكى بعد أن تحدثت منى الشاذلي عن أبنائه وكشفت مرض أبنائه الثلاثة الذي أكد أنهم يتواجدون في الولايات المتحدة بشكل مستمر من أجل العلاج.



الفنان المصري رغم انشغاله المستمر في أعماله الفنية يحرص على زيارة زوجته وأبنائه والذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاجتماع معهم.