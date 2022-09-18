هذه الطفلة الرضيعة التي في الصورة تزوجت 10 مرات لشدة جمالها وأصبحت من أشهر ممثلات الوسط الفني.. لن تصدق من تكون؟!

أعادت حسابات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير تداول صورة لنجمة مصرية شهيرة وهي طفلة صغيرة عمرها بضعة أشهر.

وتعود الصورة للفنانة غادة عبدالرازق وظهرت فيها مع والدتها في حين أشاد رواد مواقع التواصل بجمال والدة النجمة الشهيرة.

ولدت غادة عبدالرازق يوم 6 يوليو عام 1965 في محافظة الجيزة، وحصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

تزوجت غادة 10 مرات، وكان أول زيجاتها من رجل أعمال وهي لاتزال في السابعة عشرة من عمرها، على الرغم من أن هذا الزواج أسفر عن ابنتها الوحيدة روتانا إلا أنه انتهى بالطلاق بعد استمراره حوالي سبع سنوات.

ثم تزوجت من رجل أعمال بورسعيدي، إلا أن الزواج لم يدم طويلاً بسبب الفارق الكبير في السن بينهما، لتتزوج من حلمي سرحان، ثم المنتج وليد التابعي الذي أنتج لها العديد من الأعمال السينمائية، بينما كانت آخر زيجاتها مدير التصوير هشام زينتا العام 2020.