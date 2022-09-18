فنانة مصرية شهيرة تزوجت 14 مرة وزوجها الأخير سرق أموالها وطردها من منزلها.. تفاصيل مأساوية للعنة التي أصابته هكذا كانت نهايته محزنة !

على الرغم من أن الكاتب والمخرج الراحل فايـز حلاوة له تاريخ فنّي كبير، حيث إنه كان له دور فى المسرح السياسى، وألف وأنتج وأخرج العديد من المسرحيات، إلا أنه عندما تذكر سيرته تقفز دائمًا إلى الأذهان قصته الشهيرة مع الفنانة تحية كاريوكا، والتى أصبحت مثل اللعنة التى أصابت السيرة الذاتية وتاريخه الفني.

وبالرغم من كثرة مسرحيات فايز حلاوة التى ألفها وأخرجها وقام بالمشاركة فيها ومنها بلاغ كاذب، البغل في الإبريق، حضرت صاحب العمارة، يس ولدى ، الثعلب فات، قهوة التوتة، نيام نيام، وكذلك أعماله في السينما والتليفزيون ومنها حمام الملاطيلي، شقلباظ، إلا أن قصة زواجه وطرده للفنانة تحية كاريوكا ظلت تطارده فى حياته وبعد مماته.

وتزوج فايز حلاوة بالفنانة الكبيرة تحية كاريوكا رغم أنها كانت تكبره فى السن واستمر زواجهما لمدة 18 عامًا، ولكنه استولى على أموالها وشقتها وطردها بملابس النوم ، وتزوج فى شقتها وكانت قصة هذا الخلاف حديث الصحافة لفترة طويلة.

وحكى الماكيير محمد عشوب عن قصة تدخل الشيخ الشعراوي لحل مشكلة كاريوكا مع فايز حلاوة ودعاهما فى فندق فلسطين، وطلب من حلاوة أن يدفع لها نصف مليون جنيه نفقة متعة، فنظر حلاوة لتحية وقال لها يعنى «سنة المتعة تقف بكام»، فغضبت تحية وشعرت بالإهانة وقذفته فى وجهه بالطبق.

وقال عشوب: إن شقيقه المحامى مصطفى عشوب تولى القضية التى رفعتها تحية لاسترداد شقتها، ولكنه فوجئ باتصال منها تطلب منه عدم حضور الجلسات، فاتصل هو وشقيقه بالشيخ الشعراوى لإخباره، وعندما تحدث معها وسألها عن السبب.

قالت له تحية: «الراجل متجوز ومعاه مراته وبنت هيروح بيهم فين، وأنا كبرت والشقة كبيرة عليا ومبسوطة فى الشقة اللى أنا فيها»، فلمعت عين الشيخ الشعراوى وبكى قائلا: «بدأت أغير منك يا تحية، لإن ربنا بنى لك قصور فى الجنة».

وتابع: «بعد دخول تحية المستشفى للمرة الأخيرة قبل وفاتها زارها فايز حلاوة، وكانت فى شبه غيبوبة وبكى إلى جوارها، وفتحت عينيها فارتمى فى صدرها وبكى كالطفل وقال سامحينى وحياة النبى تسامحينى».

وكانت قصة كاريوكا مع فايز حلاوة سبب تعاطف كبير مع الفنانة الكبيرة واستياء شديد من حلاوة وظلت هذا القصة تطارد سيرته حتى بعد وفاته ورحيله وتطفو حتى على اعماله وتاريخه الفنى ، ورحل فايز حلاوة عن عالمنا إثر إصابته بجلطة فى المخ فى 1 أغسطس عام 2002