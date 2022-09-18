صورة أحرقت السوشيال ميديا.. للفنانة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني قبل البوتكس والفيلر ..لن تصدق ماستراه عيناك!

أعادت حسابات فنية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور للفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، وعمدت الحسابات على عمل مقارنة سريعة بين صورها في بداياتها الفنية وبين صورها كزوجة تامر حسني ووالدة ابنتيه.

وتبين من خلال تلك الصور أن بسمة اليوم مختلفة عن بسمة الأمس، وأرجع الجمهور ذلك الاختلاف لعمليات التجميل خضعت لها النجمة المغربية، كما جاء في التعليقات.

ولو أنّ بسمة تتمتع أساساً بملامح وجه جميلة وفيها الكثير من الأنوثة، والتي ما زالت تتمتع بها اليوم، إنما وصفه رواد مواقع التواصل بأنه في إطار اصطناعي أكثر، ويفتقر إلى الطبيعية التي كانت عليها سابقاً.

وأكدت تلك الحسابات أن أبرز عمليات التجميل التي خضعت لها بسمة هي تعديل شكل الأنف، والحاجبين، وتكبير الشفاه، والقليل من الفيلر، من دون نسيان تحسين شكل الأسنان وتبييضها.

الجدير بالذكر أن بسمة هي الفائزة بالمرتبة الثانية في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي وأصبحت بعد ذلك زوجة تامر حسني في العام 2012.

ورغم اعتزالها الفن إلا أنّ بسمة بوسيل ظلّت تحت الأضواء، ومن الوجوه الفنية العربية التي لها حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي