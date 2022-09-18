للمتزوجين فقط .. فوائد جبارة غير متوقعة للفازلين لن تتخيلها ابداً ستجعلكم تستخدمونه كل ليلة في غرفة النوم.. النتيجة ستذهلك

الفازلين vasline أو ما يعرف بالزيوت البترولية هو مادة هلامية ناتجة عن عمليات تكرير النفط وهو مزيج من الشمع والزيوت المعدنية.

وللفازلين العديد من الاستخدامات مثل استخدامه كمزيل لمكياج العيون ويستخدمه صيادو السمك كطعم في صناراتهم ويطلي به مالكو السيارات كابلات البطارية منعًا للتآكل. ويعتبر الفازلين متعدد الفوائد وسوف نتناول في هذا المقال أهم فوائده للجنس بالإضافة إلى فوائده العامة.

فوائد الفازلين للجماع إزالة آلام الجماع ينصح العديد من الأطباء الأزواج استخدام الفازلين قبل البدء بممارسة العلاقة الحميمة فهو من المواد الطبية التي ليس لها أي مضار للجلد ويمكن استخدامه لتسهيل عملية الايلاج من خلال طبيعته التي تشبه طبيعة الزيوت.

ترطيب الجلد أثناء ممارسة العلاقة الحميمة أو الجماع بين الرجل والزوجة قد يحصل احتكاك بين المنطقة التناسلية عند الرجل والمنطقة التناسلية عند الزوجة هذا الاحتكاك يمكن أن يؤثر سلبا على الجلد أم إذا وضعت الفازلين ستحافظ بالتالي على رطوبة الجلد وستكون العلاقة ممتعة.

زيادة المتعة الجنسية إن الفازلين الذي يمكن وضعه في المنطقة التناسلية يسهل العلاقة الحميمة تلقائيا و له فائده للإيلاج العميق ، مماستزيد متعة الرجل والزوجة وستستمر العلاقة لفترة طويلة لأن المعاشرة تتم بشكل طبيعي ولا وجود لأمور تعرقل العلاقة كآلام الجماع أو الاحتكاك الذي يتسبب بالتهاب في الجلد.

لا يفضل استخدام الفازلين في الجماع، وذلك لأنه يوجد العديد من البدائل المخصصة للأماكن الحساسة التي تعمل كمرطب ومزلق في عملية الجماع. كما أن المداعبة لفترة قد تكون كافية أحياناً وتغنيك عن استخدام أي مستحضر.

يبقى الفازلين لمدة طويلة ويصعب غسله بعد الإنتهاء من العملية الجنسية. يزيد الفازلين من تعرضك للإلتهابات. المادة الفعالة التي يتكون منها الفازلين تؤدي لإضعاف الواقي الذكري، خاصة الواقي الذكري المصنوع من مادة البولي يوريثين.

فوائد عامه للفازلين يعمل الفازلين على ترطيب البشره الجافة أظهرت دراسة أن هلام البترول فعال في الحفاظ على رطوبة البشرة أثناء الشفاء بعد الجراحة. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للإصابات الجلدية المنتظمة الأقل دراماتيكية.

يستخدم غسول للوجه والجسم، ضعي هلام البترول بعد الاستحمام. كما مرطب انسداد ، فإنه يمنع بشرتك من الجفاف، يمكنك أيضًا استخدامه في الأنف الجاف خلال موسم البرد أو الحساسية. يستخدم للكعوب المتشققة ، انقعي قدميك في ماء دافئ مع إضافة بعض الملح إليها. منشفة جافة تماما وتطبيق هلام البترول والجوارب القطنية نظيفة.

بعد الغسيل والتجفيف ، استخدم بعض الهلام البترولي وزوج من القفازات النظيفة للمساعدة في قفل الرطوبة وتسريع الشفاء. يقوم الفازلين بترطيب الشفاة يمكن لبشرة جلد الكلب أن تتصدع وتنتج قدرًا كبيرًا من عدم الراحة، قم بتنظيف أقدامهم بشاش قطني وجففه وضعه على الهلام.

من الناحية المثالية ، يجب أن يتم ذلك بعد المشي أو عندما يستريح حيوانك الأليف. ثبت أن الهلام النفطي يقلل من حدوث طفح الحفاض عند الأطفال، قم بتنظيف وتجفيف بشرة طفلك بشكل صحيح قبل التقديم. سوف يشكل الفازلين حاجزًا وقائيًا يساعد على حماية البشرة من التعرض المستمر للرطوبة. تحديد موعد مع الطبيب إذا كان هناك طفح مستمر.

تأكد من تنظيف وتطهير السطح الذي تقوم بتطبيقه على الفازلين. خلاف ذلك ، يمكن للبكتيريا وغيرها من مسببات الأمراض الوقوع في الداخل وتأخير عملية الشفاء.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس والرياح ومياه البركة إلى تجفيف شعرك،و يمكن أن يقلل زيت الفازلين من مظهر الأطراف المنقسمة ويضيف لمعانًا لشعرك، فرك كمية صغيرة من هلام بين راحة يدك وتنطبق على أطراف الشعر.

ضعي الفازلين على طول شعرك لمنع صبغة الشعر من تلطيخ بشرتك. يعمل هذا أيضًا إذا كنت ترغب في طلاء أظافرك في المنزل. من السهل القضاء على حاجز هلام البترول عندما تنتهي. إذا علقت الخواتم بإصبعك ، ضع بعض الفازلين على إصبعك ، وتأكد من حصولك على بعض من حولك وتحت الخاتم، هذا سيساعد الخاتم تنزلق إصبعك. بالنسبة إلى مفصلات الأبواب ، ضع القليل من الهلام على المفصلة وقم بإدارة الباب عدة مرات حتى تنتشر بشكل متساوٍ.

تمحو الزائدة. و يوضع بمنطقة الشرج لتسهيل البراز لمن يعانون من الإمساك. يستخدم الفنانون هذه الخدعة، حيثُ أنَّه بوضع طبقة من الفازلين على الأسنان تمنع الشفاة من الإتصاق بالأسنان. يستخدم لترطيب تشققات القدم حيث يتم وضعه مكان التشقق ولبس الجوارب فوقهم. يقوم الفازلين بإزالة المكياج عن الملابس وعن البشرة أيضاً حيثُ يتم فرك المنطقة المطلوبة في الفازلين ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

يُمكن استعمال الفازلين كإحدى المستحضرات التي تُساهم في عملية تطويل الرموش، حيثُ يتم تحضير فرشاة مسكارا نظيفة وخالية من أي مواد المكياج ويتم غمرها بالفازلين ووضعها عليه