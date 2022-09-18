التحذير الاخير.. الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الفزع في قلوب الجمهور بتوقعات جديدة هي الأولى من نوعها!

تصدرت العرافة ليلى عبد اللطيف محركات البحث في الآونة الأخيرة؛ وذلك بعد توقعها وفاة جورج الراسي في برنامج تليفزيوني مع نيشان، وتوقعاتها حول محمد رمضان التي تحققت بنسبة كبيرة.

والسبب وراء إثارة الجدل حولها هو توقعاتها حول مستقبل الفنان محمد رمضان خلال العام الحالي، وقالت إنه عائد بقوة، وسيحيي حفلات في عدد من الدول الأجنبية.

ولكن أبرز ما قالته العرافة إن محمد رمضان سيواجه موجة من الشائعات وهو ما حدث مؤخرا، من شائعات آخرها اتهامه بالشذوذ ورد عليه بنفسه في عدد من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق في حديث لها مع نيشان وأن قالت: "للأسف الشديد أرى موجة من الحزن تعم لبنان والدول العربية".

حيث تحدثت عن موت مفجع لفنان من لبنان لكنها لم تذكر اسمه ليعود الجمهور وينشر كلامها ويربطه بالفنان الراحل جورج الراسي، كذلك وفاة عديد من نجوم الوطن العربي منهم "رجاء حسين، سمير صبري، أحمد حلاوة، مها أبو عوف".

كذلك توقعت تعاون بين الفنانة إليسا ووائل كافوري ولكن ليس في عمل فني ولكن في إحياء حفل مشترك، وانتشرت الشائعات حول ارتباطهما لكن الحقيقة أن ما يجمعهما هو علاقة صداقة فقط.

وبعيداً عن الوسط الفني توقعت ليلى عبد اللطيف مستقبل مصر فأوضحت أنها سوف تدخل خلال الفترة القادمة إلى أوساط العالم العربي، من خلال التعاون والحوار، حيث يزور الرئيس السيسي العراق وتركيا ودول أخرى،

والمحطة الأهم ستكون ما بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسيكونان سويًا في وجه كل الخلافات العربية، والصعوبات التي تواجه حل الأزمات العربية.