سألوا صباح عن سبب طلبها الطلاق من الفنان رشدي أباظة في الصباحية فوراً.. فكشفت وضعه الخاص بكل صراحة وبدون تردد!

تعتبر الفنانة صباح واحدة أبرز الفنانات اللبنانيات على الإطلاق إلى جانب فيروز إذ امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000.

وتركت صباح خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينيمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها في المجال الفني وبين كبار مشاهيره.

وعاطفياً تزوجت الشحرورة صباح كما لا يعرف البعض تسع مرات بحسب ما أكدت العديد من المصادر الإعلامية.

لكن اللافت في الأمر هو أنها احتفظت لسنوات بقصة زواج سري جمعها بالفنان المصري الكبير رشدي أباظة لمدة 24 ساعة فقط.

وفي حوار صحافي مثير كشفت الفنانة عن سبب طلبها الطلاق من رشدي ووضعه الخاص في هذه العلاقة.

وأكدت صباح في تصريحاتها بلهجة جريئة أنها طلبت الطلاق صباحية ليلة دخلتها بسبب "وضعه الخاص" وعدم صدقه في موضوع انفصاله عن زوجته السابقة.

وعن الفنانة فاسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي (10 نوفمبر 1927 - 26 نوفمبر 2014) مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت فنياً باسم صباح.