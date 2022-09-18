لن تصدق.. هذا ما شاهدته الممرضات أثناء إجرا عملية لـ حمدي الوزير فخرجن من غرفة العمليات فوراً والجمهور: (مش معقول حتى وهو مخدر)

انصدم جمهور الفنان القدير حمدي الوزير بعد أن كشف عن قصة حقيقية حدثت معه أثناء إجرا عملية في إحدى المستشفيات.

وكشف الوزير، عن المواقف الغريبة التي تعرض لها بسبب الشخصيات الشريرة التي قدمها في أعماله الفنية، والتي جعلت العديد من الجمهور يخافون منه.

وقال حمدي ببرنامج «بالخط العريض» المذاع على قناة «الحياة»: مـرة كنـت فـي فـنـدق ورجـل الأمـن وصلني للمصعـد ، وأول مـا فتح البـاب كـان فـي بنـت أول مـا شافتني صرخت وخرجت جارية، حمدت ربنا ان معايا واحد شاهد، ولو الراجل ده مكنش معايا كانت الناس هتصدق».

وأضاف: «عمري ما عاكست واحدة، وكنت بكون معجب بواحدة فده شئ عادي، والمرأة شيء جميل وعبقري وهي الأم والأخت والحبيبة والزوجة فكيف يمارس ضدها عنف، والمرأة عندي شئ محترم جدا، ولا يجب أن يخترق أحد خصوصيتها».

وعن خوف الممرضات منه أثناء إجرا العملية، قال الفنان أنه وبسبب ملامحة الحادة نظرين إليه وهو في وضع مخدر وخافين منه فخرجين من غرفة العمليات خوفا منه.

وفور حديث الفنان عن هذه الواقعة، سخر بعض المعلقين، مؤكدين أن سبب الخوف غير مبرر وخصوصا وان الفنان كان تحت وضع التخدير ولا يوجد أي شي للخوف منه.

وفي وقت سابق كشفت مي الوزير عن حالة والدها، وقالت أن حالته تتحسن تدريجيا، ويرجع سبب وجوده في الرعاية لفترة طويلة دامت لأكثر من 12 يومًا هو حدوث مضاعفات في وظائف الكلى وليس له علاقة بالعملية الجراحية التي أجراها.

طالبت مي الوزير من الجمهور الدعاء لوالدها بالخروج من المستشفى في أقرب وقت وحالته الصحية تتحسن سريعا.

خضع حمدي الوزير لعملية جراحية استغرقت ساعات عديدة، وخلالها تم تركيب دعامات بعد إصابته بتمدّد في الشريان الأورطي.