ماكتب على بوابته العملاقة ستذهلك.. الكاميرا تدخل القصر الذي يعيش فيه الزعيم عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني حياة الملوك.. رفاهية تفوق الخيال

حياة الزعيم الشخصية وعائلته ومنزله أكثر ما يثير فضول محبيه؛ و لذلك سوف نأخذك في جولة داخل منزله للتعرف على ديكوراته الفخمة.

ويسكن الفنان عادل إمام في فيلا ضخمة بمنطقة المنصورية؛ التابعة لمنطقة كرداسة؛ وهي المنطقة التي يقيم بها عدد من الفنانين والشخصيات الهامة.وتبلغ مساحة المنزل حوالي 100 فدان؛ وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها «فيلا آل إمام» باللون الأبيض على خلفية زرقاء

ويحواطه سور كبير بداخله حديقة كبيرة تمتلئ بأشجار النخيل وذلك لإعطاء المزيد من الخصوصية للمنزل؛ وحمام سباحة كبير لإضفاء روح من الاسترخاء والاستجمام داخل المنزل.

ويتمز المنزل بالطابع الكلاسيكي العصري؛ حيث يتميز الديكور الكلاسيكي بالفخامة والأناقة التي تتناسب مع المساحات الكبيرة، في المجالس وقاعات الضيوف، والممرات، وفيها يكون عنصر اختيار الأثاث من الطرازات القديمة التي تركز على الجودة والمتانة؛

وكذلك الأسقف المعلقة، والأرضيات، والستائر، والاكسسوارات المكملة للديكور، وقطع الأثاث الفخمة، والدرجات اللونية التي تعطي إيحاء بالفخامة مثل الفضي والذهبي والبني.

ويظهر هذا الطابع على المنزل من حيث ألوان الجدران التي تميل إلى الأبيض والذهبي والبني؛ بالإضافة إلى الأسقف المعلقة الفخمة.

هذا ويضم المنزل قطع من الأثاث الفخمة؛ والتحف والتماثيل والأكسسوارات التى توحي بالأناقة وتعكس روح الماضي والتاريخ.