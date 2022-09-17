بزفاف أسطوري من أحمد السعدني.. هل النجمة منة شلبي تنهي سنين العزوبية !! صورهما من شهر العسل تشعل منصات السوشيال ميديا.!!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة منة شلبي من الفنان أحمد صلاح السعدني الأمر الذي أثار ضجة وفاجأ جمهورها.



يأتي ذلك بعد تداول صور لهما سويا على منصات السوشيال ميديا قيل أنها من شهر العسل في الساحل الشمالي.وعلى الرغم من تداول الخبر المجهول المصدر، على نطاق واسع، فإنه كان عارياً عن الصحة، فيمل تعود صورهما المنشورة لمسلسل بطلوع الروح الذي عرض في رمضان الماضي.



وشارك في بطولة العمل نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، ومنهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والفنانة منة شلبي، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.