ضربوها في الكواليس.. سرّ اختفاء دوللي شاهين عن الوسط الفني والسينما انفضح أخيراً للعلن.. مفاجأة صادمة!!

أماطت الفنانة دوللي شاهين خلال تصريحات صحافية اللثام حول حقيقة ما حدث في كواليس مسلسل "المماليك" الذي عُرض العام الماضي وشاركت فيه إلى جانب رانيا يوسف ومجموعة من الفنانين واختفائها الطويل عن الساحة بعدها.

وردّت دوللي على الانتقادات التي طاولتها آنذاك، بعدما نشرت مجموعة صور من كواليس المسلسل وعلى وجهها آثار الضرب والكدمات، من دون أن توضح أنها من كواليس المسلسل، الأمر الذي أثار تساؤلاً عن استغلال دوللي شاهين هذا الأمر لتصدّر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شاهين عن اتّهامها بإثارة الجدل في الترويج للمسلسل: "مش غلط لما بنزل حاجة على الصفحة بعمل دعاية لشغلي واللي عملته نوع من أنواع الدعاية لنفسي، أمّال عملنا السوشيال ليه؟ لما بنزل صورة ليا وكأني بعمل إعلان لنفسي من شغلي لأن السوشيال ميديا مش أوضة النوم".

وأكدت دوللي أنها تعرضت فعلاً للضرب في المسلسل، قائلةً: "اتضربت حقيقي والكدمات بنسة 70%، ضمن أحداث المسلسل، ولكن لما نزلت الصور كان واضح إنها من أحداث المسلسل لأن المج في إيدي وورقة السيناريو، ولكني سعيدة أنها طلعت تريند وكانت شيء إيجابي للإعلان عن المسلسل".

وأضافت: "اتفاجأت بالضرب واتنين ضربوني الواحدة فيهم قد عشرة مني وواحدة فيهم زقتني ووقعت على الأرض، وما توقعتش إن ده يحصل، ولقيت واحدة مسكتني من شعري ورزعت دماغي على الأرض، فبكيت وانهرت،.

وقلت للمخرج ليه أتضرب بالعنف ده؟ مجرد أقلام على وشي الموضوع كان هيمشي، راسي فضلت وارمة أسبوع وما كنتش على علم أن ده هيحصل، وأنا مش من الناس اللي لما بوافق على السيناريو برجع في كلامي".