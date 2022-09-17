جن كل من شاهدها.. ابنة الفنان السوري أيمن زيدان والنجمة المعتزلة نورمان أسعد تخطف الأنظار بجمالها الخرافي.. الشبه بينها وبين والدتها سيذهلك!!

اثارت ابنة الفنان السوري أيمن زيدان ونورمان أسعد أبطال المسلسل السوري المشهور (يوميات جميل وهناء) الجدل بظهور نادر لها.



حيث دائمًا ما كانت تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لأسبابٍ لم تعلن عنها حتّى الآن، لكن في كلّ صورةٍ تنتشر لها، تُحدِثُ ضجّةً كبرى بسبب الشبه الكبير مع والدتها، إذ ورثت جمالها الرّائع.

الجدير بالذكر ان زواج أيمن زيدان ونورمان أسعد أثمر الجميلة جودي، ليحدث الطلاق وتبقى جودي في حضانة أمها نورمان أسعد.

ليتزوج الثنائي بعد سنة واحدة من طلاقهما، بعد مشاركتهما في مسلسل "ألو جميل ألو هناء" حيث دام الزواج لمدة 3 سنوات أخريات، لكن الانفصال كان الخيار الأفضل لهما مرة جديدة، لينفصلا في عام 2003.