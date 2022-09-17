لن تصدق.. هذا ما حدث لـ آية وسنا حفيدتا كاظم الساهر في المدرسة وأحزنه للغاية.. القيصر لم يتردد في كشف ذلك للعلن.! !

كشف الفنان كاظم الساهر، في وقت سابق خلال استضافته في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي أثناء تواجده في مصر بعد 13 عامًا من الغياب عن تفاصيل تتعلق بحفيدتيه.



وتحدث الساهر عن حفيدته الصغرى آية البالغة من العمر 7 سنوات التي قالت له أنها تريد أن تصبح مشهورة: "له يعني جدو مشهور وبابا مشهور وأختي الكبرى سنا معروفة وأنا لا هذا ليس عدلاً، فقررت فوراً إنها تطلع تغني معايا على المسرح بنفس اليوم".

وكشف الساهر أن أحفاده لا يتكلمون اللغة العربية مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحزنه قائلًا: "أحفادي ما بيتكلموا عربي.. وهذا شىء لا يدعو للفخر" لترد منى الشاذلي: "معظم الأطفال في المدارس الدولية لا يتحدثون العربية".



وعلق كاظم على مقطع فيديو لغنائه مع حفيدتيه من حفل أقيم في لوس أنجلوس بتاريخ 12 مارس من العام الجاري، مؤكدًا أنه نزل لرغبة حفيدته الصغرى آية فورًا، ولم يتمكن من مناقشتها أو رفض الطلب.



واصطحب كاظم معه في الاستوديو ابنه عمر، وسألته منى الشاذلي عن أبيه إن كان ديكتاتورًا فنفى وقال إنه دبلوماسي، كما كشف كاظم أن "وسام" ابنه لديه صوت جميل.



وخلال البرنامج، تم عرض مقاطع فيديو تجمع كاظم الساهر وحفيدتيه أثناء اللعب داخل المنزل.