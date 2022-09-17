قلب شيرين عبد الوهاب إحترق.. ما أكّده طبيبها النفسي أحزن الجمهور وصدم الوسط الفني!!

وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود أن المشكلات المتلاحقة أثّرت في شيرين عبد الوهاب وأبعدتها عن الجمهور لأربع سنوات

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كما وأكّد أنها تريد حالياً العودة الى جمهورها بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.

وأضاف: "شيرين مرهفة الإحساس، وهي تركيبة عجيبة طيبة وحساسة وعفوية بلا حدود، ويمكن تفسير عفويتها بشكل خاطئ”، موضحاً أن للشهرة ضريبة وتؤثّر في الحياة".

في سياق متّصل ، فضح فنان مصري شهير الفنانة ومواطنته المثيرة للجدل بتصريحاتها وأزماتها وقضاياها شيرين عبد الوهاب، حيث طلب منها أن تتعالج.

في التفاصيل، رأى الناقد المصري طارق الشناوي، أن التصريحات الأخيرة التي أطلقتها الفنانة بشأن زوجها السابق حسام حبيب، تنم عن أنها ”غير متزنة“ وتحتاج للعلاج النفسي خاصةً وأنها في موضع قوة

وتستطيع اتخاذ قرار بإنهاء علاقتها بزوجها في فترة زواجهما، مضيفاً أنه من الواضح أن شيرين تعاني من حالة نفسية سيئة للغاية.وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود أن المشكلات المتلاحقة أثّرت في شيرين عبد الوهاب وأبعدتها عن الجمهور لأربع سنوات.

كما وأكّد أنها تريد حالياً العودة الى جمهورها بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.

وأضاف: "شيرين مرهفة الإحساس، وهي تركيبة عجيبة طيبة وحساسة وعفوية بلا حدود، ويمكن تفسير عفويتها بشكل خاطئ”، موضحاً أن للشهرة ضريبة وتؤثّر في الحياة".

في سياق متّصل ، فضح فنان مصري شهير الفنانة ومواطنته المثيرة للجدل بتصريحاتها وأزماتها وقضاياها شيرين عبد الوهاب، حيث طلب منها أن تتعالج.

في التفاصيل، رأى الناقد المصري طارق الشناوي، أن التصريحات الأخيرة التي أطلقتها الفنانة بشأن زوجها السابق حسام حبيب، تنم عن أنها ”غير متزنة“

وتحتاج للعلاج النفسي خاصةً وأنها في موضع قوة وتستطيع اتخاذ قرار بإنهاء علاقتها بزوجها في فترة زواجهما، مضيفاً أنه من الواضح أن شيرين تعاني من حالة نفسية سيئة للغاية.