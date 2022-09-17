طليقة جورج الراسي تخرج عن طورها وترد على الشامتين .. ما كشفته فجّر ضجة كبيرة!!

ردت طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، ​جويل حاتم​، على اتهامها بأنها على خلاف مع والدها، وغيرها من الاتهامات، بسلسلة منشورات عبر خاصية القصص في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وقالت جويل :"كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، إذا يسوع المسيح ما رضي الكل، جايي أنا أرضي نَوَر؟؟ أصلاً أوعا تفكرو بتأثرو عليي أو على بيي، نحنا تخانقنا وأنا كنت بحالة عصبية، الكل ضدي وكل مين عم يتهمني بشواذ بدا تبيّن الحقيقة، وأنا بدي إتواخذ من بيي الدكتور ​جو حاتم​، هوي سامحني لأن عارف أديش صعب موقفي، وأديش عندو أدلة إني انظلمت، وبكرا بيدوب التلج وبيبيّن المرج، عفواً Papi أنا بحبك وبشكرك من كل قلبي إنك سامحتني، ويلي بدو إثباتات بيدق للدكتور جو حاتم (مرفقة رقم هاتفه) وبس".

وفي منشور آخر كتبت جويل منشوراً اعتبرت فيه أن المرأة الطيبة دائماً محاربة، وأنها حتى لو كانت مصابة بمرض نفسي، إلا أنها تستطيع تربية أطفال وأعطت مثلاً النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تعتبرها قدوتها.

وقالت:"أنجلينا جولي بعظمتا وحاربوها، بأميركا، فـ عادي، وهيي قوية وبطلة ومثالي الأعلى، هلكوها بيكروهوها، الدعاية السلبية هيي دعاية إيجابية، هيي على حق، أنا بحبا هيي أطيب قلب وبتعمل خير وما بتحكي وما بتكب حالا عالأرض، ولا بكي متل العرب وهيي عندا مرض إضطراب ثنائي القطب، متلي متلا مرباية أحلى ولاد، ومتبناية ولاد كمان".

وختمت جويل كاتبة :"خي ..من السما صرت إنتا عارف يا جورج كل شي.. إذا فيه حدا كتير بحبك.. لو أنا مني صحبة معها، هيي أختك ساندرين.. الله يرحمك ..ضيعانك بهيك ناس".