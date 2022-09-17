فاكرين سعدية إبنة نور الشريف في عائلة الحاج متولي؟! تغيرت كلياً بعد مرور 20 عام صارت سمينة بشكل صادم!!!

«مامتشي ماتشي».. بهذا الإفيه نجحت في جذب الانتباه لها بشكل كبير من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث حققت شهرة كبيرة من خلال موهبتها وملامحها الهادئة الجميلة، واستطاعت أن تحظى بإعجاب الكثير من الجمهور رغم أدوارها الصغيرة، وهي الفنانة عايدة غنيم.

إنها الفنانة عايدة غنيم والت أعاد ناشطون تداول صور لها بعد ان أصبحت سمينة بشكل لا يصدق كما وصفها الجمهور.وقدمت الفنانة عايدة دور سعدية ابنة الفنان نور الشريف والفنانة غادة عبد الرازق في المسلسل المصري عائلة الحاج متولي والذي تم عرضه قبل 20 سنة.

وكانت أبرز كلمات الفنانة عايدة غنيم في المسلسل هي كلمة مامتشي يا مامتشي، والفنانة عايدة غنيم من مواليد 1982، كانت شهرتها من مسلسل عائلة الحج متولي، لكنها بدأت نشاطها الفني في نهاية التسعينيات.

وتخطت الفنانة عايدة غنيم عدد كبير من الصدمات التي أثرت عليها وكانت أبرزها رحيل والدتها وأخرها بعد زواجها.وفي عام 2016، تزوجت الفنانة عايدة غنيم من السيناريست أحمد عاشور، وبعد أيام ظهرت زوجة عاشور الأولى، والتي لم يطلقها كما قال لعايدة.

نجحت الفنانة عايدة غنيم في تحقيق شهرة كبيرة في عالم الفن الدرامي والسينمائي في فترة زمنية قصيرة، رغم أدوارها البسيطة، إلا أنها استطاعت أن تُلفت الأنظار إلى موهبتهم وشخصيتها الفنية لدى الجمهور بمصر والوطن العربي خلال كلمة «مامتشي مامتشي».