ضعي هذه الوصفة السحرية على بشرتك قبل النوم ليوم واحد فقط.. ستفاجئك نعومة وإشراق وجهك في الصباح!!

يعتبر الحصول على بشرة بيضاء ومشرقة من أكثر الأمور والأشياء التي تؤرق بال أي فتاة أو امرأة إذ أنّ الظهور بوجه صافٍ ومشرق هو غاية كل فتاة في هذا العالم حيث تحرص معظم النساء على الظهور بمظهر جذاب طوال الوقت خصوصا أولئك النساء اللواتي يملكن ذائقة جمالية حيث يحرصن دائما على الاعتناء بمظهرهن للظهور بمظهر جذاب وأنيق.

، ويأتي اهتمام النساء هذا نتيجة معاناتهن من مشاكل كثيرة في الجسم خصوصا تلك المشاكل المتعلقة بالبشرة والشعر وغيرها من المشاكل الأخرى التي قد تأتي على شكل تشقق وجفاف وتصبغ وبقع داكنة وظهور للهالات والرؤوس السوداء وحب الشباب وما إلى ذلك من المشاكل الأخرى. وتعتبر منطقة الوجه هي المنطقة الأكثر تعرضا لتلك المشاكل ما يجعل النساء يبذلن جهودا كبيرة للتخلص من هذه المشاكل كون منطقة الوجه هي المنطقة الأكثر أهمية في الجسم بالنسبة للمرأة.جميع اعمال الالمنيوم والزجاج.

ومن أجل التخلص على مشاكل البشرة بشكل نهائي ينصح الأطباء والخبراء باستخدام الوصفات الطبية الطبيعية بسبب فائدتها الكبيرة وعدم احتوائها على أي مواد كيميائية مضرة على صحة البشرة.

ومن أشهر الوصفات الطبيعية التي يوصي بها الخبراء لعلاج مشاكل البشرة هي وصفة النشأ والبطاطس التي تقوم بالقضاء على مشاكل البشرة خلال وقت قصير وتجعل البشرة مشرقة وناصعة البياض. -إحضار بطاطة متوسطة وبشرها على صحن صغير.

-استخلاص ماء البطاطة ووضعه في إناء صغير

-إحضار نصف قطعة من الطماطم وبشرها جيدا.

-استخلاص ماء الطماطم وإضافته إلى ماء البطاطا في الإناء وخلطهما بشكل جيد.

-إضافة ملعقتين من النشأ وخلطه جيدا حتى تصبح الوصفة لزجة

-بعد ذلك يتم وضع الوصفة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة حتى تجف ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ مباشرة.

-استخدام الوصفة في وقت خلال اليوم