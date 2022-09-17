عايزة جوزك يتجنن عليكي في غرفة النوم.. ضعي القرنفل على زيت الزيتون بهذه الطريقة لمدة 7 أيام وشاهدي النتائج!

إن الحصول على شعر جميل وصحي وقوي وخالي من العيوب هو رغبة معظم الناس وخاصة النساء ، لأن الشعر هو عنوان الجمال الأنثوي.

يذهب الكثير منهم إلى الصالونات لعلاج شعرهم لجعله أكثر صحة وجمالًا ويدفعون الكثير من المال مقابل ذلك ، بالإضافة إلى أنهم يعرضون شعرهم لمواد كيميائية يمكن أن تتلفه بمرور الوقت.

وصفة زيت الزيتون و القرنفل

هناك طرق أخرى آمنة للعناية بالشعر وعلاج مشاكله ، ويمكن استخدامها بسهولة ودون بذل مجهود كبير في المنزل ، ومن أهم هذه الطرق وصفة “زيت الزيتون والقرنفل” وهي وصفة طبيعية وهي أثبتت فعاليتها في الترطيب والتنعيم والإطالة وإعطاء الشعر لمعانًا ومظهرًا صحيًا ،

بالإضافة إلى علاج الأطراف المتقصفة وقشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس، ويعاني الكثير من النساء من التساقط والهيشان ويلجأ الكثير منهم للقيام باستخدام الوصفات الطبيعية وزيت الزيتون والقرنفل من الوصفات المجربة الفعالة وتعطي نتائج مبهرة ورائعه وتتكون الوصفة من عدد من عيدان القرنفل علي حسب طول الشعر

ملعقتين أو أكثر من زيت الزيتون، في البداية يجب القيام بطحن القرنفل جيدا حتي يصبح كالدقيق المطحون، ثم نضعه في وعاء ونضيف عليه زيت الزيتون ثم نقوم بتقليبهم جيدا و مزجهم معا بطريقة جيدة ثم نضيف عليهم كوب واحد فقط من الماء ثم نضعهم على فروة الرأس ويجب تخليل الشعر جيدا بالوصفة والقيام بالتدليك ووضعها قبل النوم ثم القيام بغسلها في الصباح في اليوم التالي في الصباح.