صدمة حيرت الملايين.. مات مخنوقاً.. حلمي بكر يصدم الوسط الفني بأكمله ويكشف سبب موت عبد الحليم الحقيقي لأول مرة.. هذا ما حدث.! !

صدم الموسيقار الكبير حلمي الوسط الفني باكمله، بعدما كشف السبب الحقيقي لوفاة الفنان عبد الحليم حافظ، مشيرًا إلى أن الراحل مات مخنوقًا بسبب أزمته.



وقال حلمي بكر في تصريحات تلفزيونية: ليلة السفر الأخير لعبدالحليم للخارج من أجل العلاج، كنت معاه ووصلته للطائرة، وكلمني قبل ما يموت بأربعة أيام، وقالي يا حلمي أنا بقيت كويس، وحمزة جايبلك مذهب، ابدأ اشتغل أغنية جديدة.

وختم حديثه قائلاً: وبالليل كان الدكتور المصري اللي بيتابع حالة عبدالحليم قال إنه يعتبر إكلينيكيًا مات، وبعد 4 أيام أعلن عن وفاته، وأعلن عن وفاته نتيجة إن الدكتور حب يغوص بالمنظار،

والمنظار كان تخين خدش وريد بالمعدة نزف، وهو بيتعدل ضرب الدم من بقه، بعد كده حطوا له بالونه عشان تمنع النزيف، لكن البالونه خنقته ومات فيها.