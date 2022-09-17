جمال أسطوري لا يقارن.. شاهد أول ظهور علني لـ سمية زوجة أبو تريكة وأم أولاده بعد أنباء زواجه من حسناء خليجية والجمهور: حرام تتجوز عليها !!

شكّل خبر زواج نجم الكرة المصرية السابق محمد ابو تريكة من فتاة قطرية حسناء صدمة لدى جمهوره.

الأنباء التي تداولتها حسابات غير موثقة على منصات السوشيال ميديا نفاها مصدر مقرب من أبو تريكة مؤكداً أنها مجرد شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.يُذكر أن أبو تريكة متزوج من سيدة مصرية تدعى سمية ولديه ولدان توأمان هما سيف وأحمد، إضافة إلى ثلاث بنات هن مودة ورقية وسدرة.

تعرف أبو تريكة على زوجته سمية عندما كان طالب بالفرقة الرابعة وهي بالفرقة الثانية، فكان يتابعها من بعيد وأعجب بها حتى توسطت له إبنة شقيقته الكبرى التى كانت تدرس فى نفس الكلية بالفرقة الرابعة، وأخبرتها أن خالها يريد أن يرتبط بها، وتواصل الأهل وتمت الخطوبة.

وجاءت قصة زواج نجم الأهلى عندما شاهد زوجته لأول مرة عندما تزاملا فى كلية الآداب، وأعجب تريكة بخجلها وأدبها واهتمامها بالدراسة وشعر نحوها بانجذاب شديد وراحة نفسية وقبول ربانى،

فتقدم لخطبتها، وبعد التخرج تم الزواجليلة زفاف أبو تريكة كانت فى الثلاثاء 18 يونيو 2002 وهو يوم تاريخى فى حياته وحياة زوجته، لاسيما بعد أن أقام حفل الزفاف مع كل أصدقائه وزملائه بالترسانة ومدربى النادى الذين شاركوه فرحته وعلى رأسهم الشاذلى ومصطفى رياض وشاكر عبد الفتاح.

واجتمع أبو تريكة مع زوجته فى عش الزوجية السعيد بعد أن قضيا شهر العسل بشاطئ العجمى بالإسكندرية.

ويعتبر تريكة ارتباطه بزوجته "سمية" مثل نقلة نوعية فى حياته لأنه شعر بمعنى السعادة والاستقرار بعد أن هيأت له المناخ المناسب لظروفه كلاعب كرة وأهمها عدم السهر لأنه يفضل النوم المبكر

وأصبحت زوجته هى المسئولة عن برنامجه الغذائى رغم حبه لكل أنواع الأطعمة التى تتقن صنعها وعلى رأسها "أكلات السمك" بالإضافة لـ"محشى الشبت" من يد ست الحبايب.