ابسطي جوزك ودلعيه أخر دلع ..وصفة القرنفل وزيت الزيتون الجبارة كل ليلة علي هذه المناطق.. هتخليه خاتم في صباعك

ابسطي جوزك ودلعيه..وصفة القرنفل وزيت الزيتون الجبارة كل ليلة علي هذه المناطق.. هتخليه خاتم في صباعك، تحب جميع الفتيات أن تهتم ببشرتها، وتحصل على بشرة خالية من أي عيوب أو مشاكل، كما أنة بعض الأزواج تحب أن تري زوجاتهم ببشرة ناعمة وصافية ولا يوجد بها أي حبوب أو نظرات صغيرة، وتعد وصفة القرنفل، وزيت الزيتون من أكثر الوصفات فاعلية في القضاء على جميع مشاكل البشرة، ولكي تتمكني من صنع الوصفة كل ما عليكى فعله متابعة القراءة.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

وصفة زيت الزيتون والقرنفل، تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات استخدامًا، حيث أن القرنفل وزيت الزيتون يعملان على محاربة التجاعيد وإزالة شعر الوجه والقضاء على الحبوب الحمراء التى فى العادة تترك آثار بقع وعلامات على الوجه، لذا تعد وصفة زيت الزيتون والقرنفل من آمن الوصفات وأكثرها فاعلية، وتقوم بحل جميع مشاكل البشرة نهائيًا، كما أن جميع مكونات الوصفة متواجدين عند جميع السيدات. طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

وصفة زيت الزيتون والقرنفل، لكى تقومى بتجهيز الوصفة بكل سهولة فقط اتبعي الخطوات التالية:

قومي بجلب زجاجة تحتوى على زيت الزيتون.

ضعي القرنفل داخل زجاجة الزيت.

أتركية لمدة 24 ساعة.

طريقة استخدام الوصفة

بعد تحضير الوصفة باستخدام قطنة قومى بوضع الزيت عليها و تمريرها على البشرة والأماكن التى تحتوى على المشاكل والتركية على البشرة لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسل وجهك باستخدام الغسول الخاص ببشرتك وبعدها قومي بوضع مرطب للبشرة ويكون مناسب لنوع بشرتك.