ابكت كل محبيها.. اعتزال الفنانة سمية الألفي وإصابتها بالصلع يحزن قلوب الملايين ويفطر قلب نجلها أحمد الفيشاوي .. تفاصيل محزنة للغاية!

فاجأت الفنانة سمية الألفي الملايين محبيها بتأكيد أنها لا تفكر في العودة للتمثيل في الوقت الحالي.

كما كشفت في تصريحات أخزنت نجلها أحمد الفيشاوي عن تفاصيل حالتها الصحية، مشيرة إلى إنها ستخضع للمرحلة الأخيرة لعلاج سرطان الثدي وهي الإشعاع بعد تساقط شعرها وذلك في بداية شهر 9 المقبل،

مؤكدة إنها تشعر بالكثير من التحسن، كما أن شعرها بدأ ينمو من جديد، بعد ما تأثر كثيرًا من العلاج بالكيماوي.وفي سياق متصل، سبق وتحدثت الفنانة سمية الألفي، عن أسباب اعتزالها الفن، وذلك في تصرحات تلفزيونية لها، قائلة:

أنا صحيت من النوم خدت القرار دا لقيت نفسي شايفة رؤية مستقبلية للي جاي أنه الفن رايح لمنطقة مش حلوة.

وأوضحت سمية الألفي، إنها وقت اتخاذها القرار باعتزال الفن، كانت الأدوار التي تعرض عليها لا تنال إعجابها، قائلة: مش عاجبني الورق اللي كان بيجي الناس بتكتب إزاي كدا، مفيش موضوع مفيش هدف رغي بس، مش معقول مفيش حدث، طالعين ليه نضايق الناس ويزهقوا مننا، فمحبتش أشارك في الموضوع لا، فقولت أنا ماشية.

وأضافت أنها لم متندم على اعتزالها الفن: كل ما السنين بتمر كل ما بكتشف إن أنا كنت صح في الفترة اللي خدت فيها القرار لحد من أربع خمس سنين بدأ الشباب يطلعوا ويبدعوا في السينما والتليفزيون وفرحانة بيهم.