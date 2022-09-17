خدعنا جميعاً صورة فاجأت كل من رأها.. الزعيم عادل إمام أصلع وكان يلبس الباروكة طول الوقت!!.. لن تتخيلو كيف كان صورته بدونها ستصدمك!!

قد نعتقد في كثير من الأحيان أن شعر النجوم الذي يبدو في أعمالهن الفنية طبيعي، لكن ما يغفله البعض أن بعض النجوم العرب يستعينون بالباروكات بمختلف أشكالها وأنواعها كالباروكة الكاملة أو باروكة وصلات الشعر أو كما نطلق عليها Hair extension لكي يبدون بأبهى طلة.

بعض النجوم تجرأوا بالظهور علنا بدون استخدام وصلات الشعر، ومن بينهم الزعيم عادل إمام الذي أطل في إحدى المرات، واثناء ممارسته السباحة بدون وصلة الشعر.

وظهر عادل إمام في صورة نادرة مع أبطال مدرسة المشاغبين، يونس شلبي وسعيد صالح وهادي الجيار وهم يسبحون في البحر وحصدت الصورة على إعجاب الآف، خاصة أنها صورة لم يتم تداولها من قبل بشكل كبير، حيث ظهر عادل امام فيها بدون الباروكة لأول مرة.

وكانت آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فلانتينو، الذي عُرِض في شهر رمضان 2020، مع النجوم داليا البحيري، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني وسليمان عيد.