هذا الفنان الوسيم عاشر سهير رمزي وميرفت أمين وأحب يسرا بجنون لكنها رفضت الزواج منه لسبب صادم ولا يخطر على بال.

لم يكن النجمة المصري محمود قابيل محظوظ في حياته الشخصية، فوقع في الحب أكثر من مرة وتزوج ولكن انتهت زيجاته بالفشل.

محمود تزوج لفترة قصيرة من الفنانة سهير رمزي، ولكن فشل هذا الزواج وانتهى سريعًا، وقالت سهير في لقاء لها منذ فترة أنها ندمت على هذه الزيجة واعتبرتها غلطة.

محمود تزوج أيضًا من الفنانة ميرفت أمين ويقول محمود إنه أحب ميرفت جدًا، وكان يتمنى أن يعيش معها عمره كله ولكن النصيب جعل زواجهما ينتهي بالفشل، وقيل وقتها أن غيرة محمود هي السبب.

ميرفت امين

الفنان المصري محمود قابيل اعترف منذ فترة أنه وقع في حب الفنانة يسرا قبل أن تتزوج، ولكنه لم يكشف لها عن مشاعره، وأكد أنه كان يتمنى الزواج منها.

1- ولد محمود قابيل فى محافظة القاهرة عام 1946 لكنه نشأ فى الإسكندرية وكان ترتيبه الثالث بين أخوته، تخرج من مدارس الليسيه، ثم التحق بالكلية الحربية وشارك فى حرب 1967 وكان دوره العمل فى وحدات الاستطلاع خلف خطوط العدو،

وكان ضمن مجموعة ساهمت جمع المعلومات التى على أساسها وضعت خطة تحطيم خط بارليف، كما شارك فى حرب الاستنزاف وأصيب عدة مرات أثناء العمليات الحربية ومنعته هذه الإصابة من المشاركة فى حرب 6 أكتوبر.

2- بدأ محمود قابيل مشواره الفنى بالمشاركة فى فيلم العصفور مع صلاح قابيل ومحسنة توفيق عام 1972، ثم شارك فى أفلام عجايب يا زمن، الحب تحت المطر، كفانى يا قلب، كلهم فى النار، القاضى والجلاد والملاعين، ثم انقطع عن الفن فترة وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى القاهرة عام 1994 ليستكمل مشواره الفنى.

وكانت البداية بعد العودة بفيلم لحم رخيص، ثم فيلم ضربة جزاء عام 1995، لتبدأ سلسلة من الأعمال كان أبزرها هوانم جاردن سيتى، عيش الغراب، القلب يخطىء أحياناً، دانتيلا، جنون الحياة وكوكب الشرق وغيرها من الأعمال.