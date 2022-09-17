خاص للنساء فقط.. احذروا ثم احذروا وضع زيت الزيتون على هذه المناطق من الجسم.. ستندمون طوال العمر!؟

من المعروف أن زيت الزيتون يُعدّ من أهم المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، ويدخل في الكثير من الاستخدامات، حيث يُستخدم في الغذاء كما يدخل في بعض العلاج ومستحضرات التجميل، ويستخدمه خبراء الطب البديل في معالجة بعض الأمراض المستعصية.

ويعتبر زيت الزيتون آمناً للاستخدام في معظم الحالات نظرا لإحتوائه على العديد من الفوائد المذهلة التي يستفيد منها جسم الإنسان بشكل مباشر.ولكن، رغم الفوائد الكثيرة التي يحصلها عليها جسم الإنسان من زيت الزيتون، إلا أن هناك بعض المحاذير التي ترتبط باستهلاكه، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

تحذير سعودي من بعض إستخدامات زيت الزيتون

حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من استخدام زيت الزيتون في أكثر الأماكن الحساسة في الجسم بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول الفوائد المذهلة عند استخدامه في هذه المناطق.

ونفت هيئة الغذاء والدواء الشائعات المتداولة والتي تتحدث عن أن زيت الزيتون يُعد أفضل مرطب لبشرة الجسم.

وأوضحت الهيئة السعودية أن استخدام زيت الزيتون على البشرة والجلد قد يؤدي الى الحساسية والالتهابات وزيادة الفطريات المعروفة بمسمى "مالاسيزيا" والتي قد ينتج عنها ظهور بقع على الجلد والبشرة.

كما أشارت الهيئة إلى أن استخدام ووضع زيت الزيتون المستمر على الجلد والبشرة قد يسبب ظهور حب الشباب خصوصاً للأشخاص ذو البشرة الدهنية، وذلك في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فندت فيه الشائعات المتداولة.

وعادت الهيئة للتأكيد ضمن نصائحها للمتابعين أن زيت الزيتون لا يعد مبيض للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها بالرغم من فوائده الكبيرة والصحية في الاستخدامات الأخرى.

حالات يُنصَح فيها بعدم استخدام زيت الزيتون

الجراحة: حيث إنَّ زيت الزيتون يُؤثِّر في التحكُّم في سكّر الدم أثناء الجراحة، وبعدها؛ لذلك يُنصَح بالتوقُّفِ عن تناوُل زيت الزيتون قبلَ الجراحةِ بأسبوعَين.

السكّري: حيث إنَّ زيت الزيتون يُخفِّض مُستويات السكّر في الدم؛ لذلك يُنصَح مرضى السكّري بمُراقبة نسبة السكّر في الدم جيّداً عند استخدامهم لزيت الزيتون.

الحمل والرضاعة: حيث يُنصَح بعدم استخدام كمّيات كبيرة من زيت الزيتون في الأطعمة، وذلك أثناء الحمل، والرضاعة الطبيعيّة، على الرَّغم من عدم وجود معلومات مُوثَّقة تُؤكِّد ضرره.

إضافة إلى تلك المحاذير النادرة باستهلاك زيت الزيتون، يجدر الإشارة إلى أن تناوُله عن طريق الفم قد يُسبِّب الغثيان عند بعض الأشخاص، كما أن تناوُله بعد علاج الأسنان قد يُسبِّب الحساسيّة للفم، كما يُعَدُّ زيت الزيتون آمناً أيضاً عند استخدامه على الجلد بالشكل المناسب، إلّا أنَّه قد يُسبِّب تأخُّر استجابة الحساسيّة، والتهاب الجلد التماسيّ.