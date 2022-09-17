بدون ذرة خجل معجبة سعودية مراهقة شديدة الجمال تحرشت ببطل طاش ما طاش أمام زوجته ..لن تصدقوا كيف لقنتها الأخيرة درساً في الأدب لن تنساه!

أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للفنان السعودي الشهير عبدالله السدحان بطلة مسلسل طاش ما طاش أثناء تسوقه مع زوجته في احدى محلات بيع الأدوات المنزلية.

وفوجئ النجم السعودي بتوجه معجبة إليه وألقت عليه التحية، معبرة عن حبها الشديد له، بقولها: “أحبك وأموت فيك”، وهو ما أثار استفزاز زوجته.

زوجة السدحان أبدت تعجبها أن تقول المعجبة ذلك لزوجها في حضورها، حيث قالت: “عادي تقولي له أمامي بحبك وبموت فيك”، فأكدت المعجبة أنها لم تكن تعلم أنها زوجته.

كما حاولت زوجة الفنان السعودي تهدئة الأمور، حيث أكدت أنها قالت ذلك على سبيل المزاح وإنها لا تكترث للأمر، حيث قالت: “والله عادي أنا أمزح معكي، أنا ما أدقق”.

وكانت آخر أعمال الفنان عبد الله السدحان الدرامية هى مسلسل " أربعيني في العشرين" ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي حول قصة رجلٍ يدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً، ويستيقظ بجسد أربعيني، وعقل عشريني، فيدخل في صراعات متنوعة.

المسلسل من إخراج إيلي حبيب، وبطولة الفنان عبدالله السدحان، أحمد شعيب، مها عبد الله، شيماء سبت، مريم الغامدي، إسراء عزيز، رنا جبران، بندر باجبع، ندى توحيد، عبد الكريم محمد، وتركي الشدادي، وآخرين.