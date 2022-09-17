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الزعيم عادل امام يحزن الجمهور العربي في أحدث صورة له.. فقد الكثير من الوزن وأختفت ملامح وجهه وبهذه الحالة ظهر وصدم الجميع !!

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بعد غياب لسنوات عديدة، ظهر الزعيم عادل امام محبوب الجماهير العربية، ولكن كانت اطلالته مختلفة بعد ان فقد الكثير من الوزن، اكد الجمهور بعدها أنها تغيرت ملامحة واختفت تفاصيل وجهه المعهودة بعد أن وصل لعمر 82 عام.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث صورة للزعيم عادل إمام وانتشرت على نطاق واسع، وعلق أحد محبي الفنان مستغرباً: معقولة ده الزعيم حصله ايه.

وظهر الزعيم في الصورة مع المستشار أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي.وبعد العديد من التداولات، خرج مصدر مقرب من عائلة الزعيم عادل امام ينفي نفياً أن هذه احدث صورة للزعيم حيث اكدوا أنها قديمة وتعود لعام 2019.

وكانت أخر إطلالات الفنان عادل إمام التلفزيونية، في مسلسل "فلانتينو" من بطولته في موسم دراما رمضان 2022

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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