فاكرين مؤدي شخصية (بلال مؤذن الرسول في فيلم الرسالة)!!.. هكذا أصبح شكله بعد مرور كل هذه السنوات والمفاجأة الكبيرة في مهنته الحالية !!

أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورا حديثة للفنان مؤدي شخصية بلال مؤذن الرسول في فيلم الرسالة الذي أنتج عام 1976 بنسختين إنجليزية، وكان بطلها أنتوني كوين، وعربية بطلها عبد الله غيث.

ومنذ أعوام أنطلقت شائعات كثيرة مفادها وفاة الفنان الليبي علي أحمد سالم، وظهر الفنان قائلا "أنا وحمدا لله بخير، والموت حق لا مفر منه ولا مهرب، مؤجل لا تتأخر ساعته ولا تتقدم و أدعو الله جل وعلا بحسن الختام، مضيفا ولا أملك إلا أن أقول لمروجي تلك الشائعات:

أصلح الله حالنا وحالهم ورزقنا وإياهم الاهتمام بما ينفعنا".وكشف الفنان الليبي أنه يقيم حاليا في مدينة بنغازي، ويعمل كمقدم برامج عن اللغة العربية وفن الإلقاء، ويشغل عضوية الجمعية الوطنية لأصدقاء اللغة العربية،

والتي يهدف من خلالها لنشر حب التحدث بالفصحى، وانتشارها وتقديمها بشكل صحيح وذلك عبر مواسم ثقافية ومحاضرات وندوات ودورات تدريبية.