صدمة هزت الوسط الفني.. صفعة الزعيم عادل إمام العنيفة لـ رامز جلال أمام نجوم الفن زلزت الوسط: هو عمل فيك إيه.! !

أعاد رواد منصات التواصل تداول صوره قديمة للزعيم عادل أمام وهو يصفع الفنان رامز جلال على وجهه وسط تجمهر عدد من الأشخاص حول النجمين.



وتعود الصورة لعشر سنوات مضت وتحديدا في أكتوبر 2012، أثناء حضور الزعيم العرض الخاص لفيلم «برتيتا» بمدينة 6 أكتوبر.وفؤجئ عادل إمام بمجرد دخوله آنذاك إلى مجمع السينما بمن يجذبه من يده بشدة ويطلب منه التصوير معه، وهو ما أثار حفيظته إلا أنه فوجئ بأن من يطلب منه التصوير هو الفنان رامز جلال، فضحك «إمام» بشدة واصطحبه معه إلى داخل القاعة.



وفي القاعة المخصصة لاستقبال ضيوف الفيلم، جلس عادل إمام يلتقط أنفاسه، ووقف «رامز» بجانبه يمازحه، فابتسم إمام لما يفعله «رامز»، وبعدها قام رامز بتقبيل إمام على جبينه، فتقبلها الأخير وابتسم.

وبدأ «رامز» بعدها في التقاط حديث ودي مع «إمام» استمر لدقائق إلا أن الحضور فوجئ بوقوف الفنان عادل إمام وصفع رامز جلال على وجهه، وهو ما أصاب الحضور بالدهشة، وتباينت ردود أفعال الضيوف طبقًا لمن تابع الموقف من بدايته،

خاصة أن الموقف لم يتعد ثواني معدودة، انسحب بعدها رامز جلال وجلس بعيدًا مع بعض الفنانين بعد واقعة صفعه الفنان الشاب رامز جلال والتي أثارت دهشة الكثيرين وتساؤلاتهم خلال العرض الخاص لفيلم «برتيتا» تحدث النجم عادل إمام كاشفا الحقيقة، قائلا ان الصفعة التي وجهها لرامز ليست حقيقية.



وأضاف عادل إمام بحسب ما ذكر موقع «جولولي»: «رامز مثل ابني، وما حدث أنه كان يمازحني في مناسبة عامة، وغافلني صارخا بجوار أذني: «واحشني»، فتبادلنا الضحكات، وسألته عن حاله، وتحدثنا عن مقالبه التي يفعلها بزملائه، وقلت له: «أنت مش هترتجع غير لما تاخد علقة جامدة عشان تبطل تخضنا».



ورد رامز على عادل إمام حينها: «والله نفسي كمان تختبرني وأنا بأمثل تراجيدي»، وقرب وجهه مني، فمثلت كأني أضربه، فغرقنا في الضحك، وتبادلنا الأحضان بعدها».