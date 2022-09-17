بدون خجل اوحياء.. إنجي خوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتبت اسم أدهم النابلسي على هذا العضو.. وبتعليق: بدي يتجوزني.. (صورة)

تثير مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي انجي خوري الجدل من حين لآخر ، وتتصدر التريند كثيرا بسبب مواقفها ، ولكن هذه المره قامت بنشر صورة لها كتبت فيها اسم أدهم النابلسي علي هذا العضو.

فاجأت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ الجمهور بنشرها صورة جديدة إستعرضت فيها وشمها الجديد على إصبع يدها، وهو إسم أدهم، وأشارت في منشورها على صفحتها الخاصة، إلى الحساب الرسمي للفنان المعتزل ​أدهم نابلسي​.

أحدثت الصورة بلبلة كبيرة بين المتابعين الذين إنهالوا عليها بالشتائم، معتبرين أن أدهم لن يبادر للتحدث معها بعد هذه التصرفات.

وكانت قد تحدثت إنجي خوري عن توبتها في مقطع فيديو قالت فيه إنها مستعدة أن تتوب إلى الله، وأن ترتدي الحجاب في حال يوافق الفنان المعتزل أدهم نابلسي على الزواج منها، وقالت

:”بتعرفوا إذا أدهم نابلسي بيتجوزني، أنا بتحجب وبلبس خمار وبروح بصلي وبتوب وما بدي التيليفون حتى…بس بدي يتجوزني”، وتابعت حديثها وقالت:”يقبرني ما أجملوا”.