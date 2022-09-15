مفاجأة صادمة من العيار الثقيل..الفنانة ميرفت أمين لم تظهر بوجه أسود ومشوه وهذا هو الشخص الذي قام بتشويه ملامحها.. شاهد الصورة الأصلية..ماذا حدث !!

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن صورة للفنانة ميرفت أمين، في مشاركة ضد حملة التنمر التي تعرضت لها، إثر تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق،

وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ونشرت الفنانة عفاف مصطفى صورة للفنانة ميرفت أمين وعلقت: "ميرفت أمين الجميلة في الصورة الأصلية قبل المصور ما يشوه ملامحها متعمد عشان يعمل منها تريند".

رقي وبساطة ومعاني كثيرة

من جانبها قالت المطربة جيني طعيمة، زوجة الشاعر أمير طعمية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل خط من الخطوط اللي في وجه الست ميرفت أمين هانم أسعدتني جدا وخلتني أحب لما أكبر ولو ربنا أراد وأعيش السن ده أكون بالجمال والهدوء النفسي ده».

وأضافت: «رقي وبساطة ومعاني كثيرة جدا صعب على ناس مش قليلة تفهمها ميرفت أمين، شوفتوا تعبير وجه أحلى من كده قريب.. بحبك».

بحبك قوي

وحرصت الفنانة نجلاء بدر على مؤازرة الفنانة ميرفت أمين ضد موجة التنمر التي انطلقت إثر تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، الأثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونشرت الفنانة نجلاء بدر صورة الفنانة ميرفت أمين في فترة نجوميتها، عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "هكذا كانت وما زالت وستظل، رغم أنف الفاشلين، بحبك قوي".

وأضافت الفنانة بشرى تعليقا: "صدقينى هى ولا فارقة معاها الترهات دى.. دى ست عندها سلام نفسى و إيمان و ثقة بالنفس و ثقة بالله كبيرة جدا مش عند ربع نفر من هؤلاء الفشلة التنمرين.. اللى ولا واحد فيهم يساوي ريع مشوارها و تاريخها و انجازها و عمل الخير و الواجب اللى ما بتفوتوش ولا صلاة بتفوتها".

وتابعت بشرى في تعلقيها: "ياريت لما نوصل لعمرها نبقى ربعها فى كل خصالها الجميلة...العبرة بالخواتيم ..الشباب زائل عند الكل محدش مخلد فيها".