فضيحة فنية تزلزل الأراضي التركية..صدم جميع محبية وتنهي نجومية مراد علمدار نجم (وادي الذئاب)تسريب فيديو يهدد مسيرته الفنية.! !

اشتعلت ضجة كبرى في الصفحات التركية بمواقع التواصل بعد تداول تسجيلاً صوتيّاً منسوباً للنجم التركيّ نجاتي شاشماز الشهير بشخصية مراد علمدار في مسلسل وادي الذئاب.



التسجيل احتوى تصريحات صادمة حيث يدعي أنّه قام برحلة تشبه رحله الإسراء و المعراج، التي قام بها الرسول محمد، وقال إنّه "رأى النبيّ، وأنّه تمّ اختياره من أجل إنقاذ العالم".

التسجيل الصوتيّ يأتي بعد وقت على قيام زوجته التي تخوض معركة قضائيّة، تؤكّد فيها أنّه يعاني من انفصام شديد في الشخصيّة، ويرى نفسه المهديّ المنتظر، وأنّ أفراد أسرته وبعض المعجبين مقتنعون بهذه الأفكار ويقومون بتقديسه.



ونشرت له مقطع فيديو وهو يصطحب ابنه معه إلى حلقات الصوفيّة، ورغم تأكّد المحكمة أنّ الفيديو يعود لشاشماز، إلّا أنّها رفضت اعتماده لأنّه سُجّل دون إذن النيابة.