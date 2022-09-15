ليه متجوزتيش عمرك كام؟ مي عز الدين قصفت جبهة عمرو أديب برد ناري غير متوقع !

في لقاء سابق، فاجئ الإعلامي عمرو أديب الفنانة مي عز الدين بسؤال محرج حول سبب عدم زواجها عندما استضافتها قبل سنوات في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON E.

وأكدت الفنانة مي عز الدين في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" على إنها لم تتزوج حتى الآن لأنها تفضل أن تتزوج عن حب.

وأضافت مي عز الدين إنها مثل أي فتاة يتقدم لها العديد من العرسان، إلا إنها ترغب في الزواج عن قصة حب، لهذا فهي حتى الآن لم تتزوج بعد.وتابعت مي عز الدين إنها من الفتيات التي تحب أن تتزوج بعد قصة حب، وليس من النوع الذي يمكنه أن يتزوج بعقله ومن ثم يحب.

عمرو أديب مازح مي عز الدين ليقول لها :"أنت حلوة وصغيرة في الثلاثينيات"، لترد مي عز الدين عليه قائلة: "أه انا بمثل من 17 سنة احسب انت بقى".

وخاضت النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين السباق الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام" وجسدت فيه فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.