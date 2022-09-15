كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. هذه هي الفنانة العربية الشهيرة والوحيدة التي دُعيت لحضور مراسم دفن ملكة بريطانيا وارتدت التاج الذهبي .!! (صورة)

قامت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ بمشاركة الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تشارك في مراسم توديع الملكة الراحلة إليزابيث.



وعلقت برد على موجة السخرية التي طالتها بعد تفاعلها مع خبر الوفاة، وكتبت: "لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،

بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير. شكراً بريطانيا العظمى البلاد التي إحتضنتي وقدمت لي الإقامة الدائمة.

الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة".وكانت مي حريري قد عبرت عن أسفها وحزنها لوفاة ​الملكة إليزابيث​ الثانية، مشيرة إلى أن العالم وبريطانيا خسرا إنسانة عظيمة لا يمكن أن تعوض، وكشفت أنها توقعت حدوث شيء يحزن الكثيرين، وقالت: "وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير".



وتابعت مي حريري لتؤكد إحساسها، وقالت: "ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة الملكه اليزابيث".