بعد أن تنبأت بوفاة ملكة بريطانيا.. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقع صادم!! هذا ما سيحدث لعادل إمام.!!

عادت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف لتتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن تحققت نبوءتها بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت في مطلع هذا العام وفاة أحد أكبر الحكام في العالم وهو ما تحقق بوفاة إليزابيث، ليعاد تسليط الضوء على بقية توقعاتها التي قالت أنها ستحدث في الفترة المقبلة.

وقالت ليلى عبد الطيف إن اسم عادل إمام سيشغل وسائل الإعلام في 2022 في تلميح ضمني بوفاته، وفق ما يراه كثيرون.



وأضافت: أما الفنان العراقي كاظم الساهر ستيعرض لوعكة صحية ويجب أن يتوخى الحذر من كورونا. وتنبأت خبيرة الفلك بأن أخبار الاعتزال ستكون كثيرة خلال الفترة المقبلة لفنانين كبار في مصر والعالم العربي.