حتى لو كنت مليونيرا .. هذا النوع من الرجال لا ترغب فيه النساء خاصة الخليجيات ولهذا السبب الصادم والغير متوقع .. هل أنت منهم.! !

اي فتاة تعتبر ان يوم زفافها هو اجمل ايام العمر ، وبعد انقضاء يوم الدخلة ومرور عدة اشهر تكون الزوجة قد ادركت ان زواجها سيكون سعيدا او تعيسا .



وللمرأة قدرة هائلة على التكيف مع زوجها مهما كانت طباعه ، لطن كما يقال للصبر حدود ، فحين تتحول حياتها الى سلسلة من العذاب ، وصبح جحيما لا يطاق فإما ان تهرب اذا سنحت لها الفرصة ،

وكثير من النساء تكون نهايتها مأساوية حيث تقوم بالانتحار ليتوقف عذابها على يد زوجها . هذا النوع من الرجال يسمى الشخصية العصبية.

والشخصية العصبية هي الشخصية التي يكون الشعور السريع بالغضب أهم ما يميزها.. وبالتالي فإن التعامل معها أمر في غاية الصعوبة. ويميز الشخصية العصبية عن غيرها مجموعة من الصفات.. تتمثل في النقاط الآتية:

• يعتبر صاحب الشخصية الجادة قليل الضحك، ويتعامل بكل جديّة مع مختلف الأمرور الحياتية.• يفسد صاحب الشخصية الجدية أوقات المرح لذلك، يتجنب الآخرون التخطيط للمشاريع والسفرات معه خوفًا من إفساد أوقات الفرح والمتعة.



• يتحلى صاحب الشخصية الجادة والعصبية بالجديّة الزائدة. ما يدفع الآخرين لتحنبه وعدم تحبيذ التعامل معه، بسبب المثالية في العمل وعدم تقبله لأي خطأ. • العصبية الزائدة وعدم تقدير جهود من حوله الذين يقومون بها في سبيل إرضائهم.