صابرين تخرج عن طورها وتفضح رامز جلال وتكشف سره المحرج للجميع.. هذا ما حدث بينهما في الكواليس!

كشفت الفنانة المصرية صابرين حقيقة معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز قلب الأسد" الذي عرض في عام 2001.

وقالت صابرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" إن ابنة خالتها مدربة الأسود فاتن الحلو أخبرتها بأنهم سيتصلوا بها من أجل مقلب الأسد وأنها عرفت ذلك ومثلت أنها فوجئت بالأسد وأصيبت بصدمة وبكت وسقطت على الأرض.

وتابعت: "بنت خالتي قالت لي خلي بالك هيبعتولك عشان رامز وأنا هعمل نفسي مش عارفة" مضيفة أنها لا تخاف من الأسود نظرًا لتربيتها في السيرك.

فكرة رامز قلب الأسد تعتمد على مفاجأة النجوم القادمين لعمل لقاء حواري مع الفنان رامز جلال، الذي يفاجئهم بأسد يقابلهم ويحاصرهم داخل الأسانسير، فيصور البرنامج لحظات الرعب التي تنتاب النجم مع تعليق ساخر لـ(رامز) على تلك اللحظات.