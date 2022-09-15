هل تتذكرون ألفت زوجة الحاج متولي الحسناء؟ شاهدوا كيف أصبحت عجوزاً اليوم بعد غدر الزمان وحولها الى مسخ شيطاني مخيف..صوره صادمة

تداولت حسابات فنية على مواقع التواصل صورة للفنانة مونيا التي جسدت دور "ألفت" الزوجة الرابعة لـ (نور الشريف) في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

وأثارت الفنانة مونيا، جدلاً عبر السوشيال ميديا مؤخرًا، بسبب صورتها المتداولة والتي أظهرت التجاعيد تملأ وجهها.وعلقت مونيا على الصورة التي انتشرت مؤخرًا مؤكدة أنخ تم التلاعب بها بـ "الفوتوشوب" لتبدو أكبر بالعمر، مشيرة أنها لا تهتم بالشائعات.

يُذكر أن مونيا بدأت مسيرتها الفنية في العام 2001 وقدّمت إلى جانب هذا المسلسل أعمالاً أخرى منها: "النساء قادمون" و"مشوار امرأة" و"ألف ليلة وليلة" و"نادي القلوب الجريحة" و"الست أصيلة" و"زهور شتوية" و"الطريق إلى الحقيقة" و"اللؤلؤ المنثور" و"رحيق الفوراس" و"الفرار من الحب"، فضلاً عن مسرحيات منها، "عبور وانتصار" و"العيال تكسب" و"خرابيش".

ويُشار الى أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عُرض في الموسم الرمضاني في العام 2001، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الشاشة، منهم: نور الشريف وفادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومونيا ومصطفى شعبان وحسين الشربيني وميمي جمال ورجاء الجداوي وعايدة رياض ورانيا يوسف ومجدي كامل ونورهان وإنعام سالوسة وفاروق فلوكس وآخرون.